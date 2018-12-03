Путин обсудит строительство «Турецкого потока» с премьером Греции на встрече в Москве

Москва, 3 декабря. Визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву запланирован на 7 декабря. Ключевой темой встречи Ципраса с президентом России Владимиром Путиным станет строительство газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил посол России в Греции Андрей Маслов.

«Тема «Турецкого потока», конечно, будет затрагиваться в ходе визита Ципраса в Россию», — сказал Маслов в интервью ТАСС.

По словам Маслова, Афины крайне заинтересованы в проекте «Турецкого потока» и изучают варианты продолжения строительства ветки, в том числе через территорию Греции. Однако существует и второй вариант строительства – через Болгарию, Сербию и Венгрию.

Маслов отметил, что проект должен быть согласован с Евросоюзом. Брюссель должен предоставить гарантии, что строительство не будет сорвано. Москва не желает повторения истории «Южного потока», поэтому ждет от ЕС гарантий.

Напомним, запуск «Турецкого потока» запланирован на 2019 год. Газопровод будет снабжать российским газом страны Южной и Юго-Восточной Европы.