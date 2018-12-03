В этих вопросах я ортодокс: Онищенко объяснил разницу между мужским и женским обрезанием

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко побывал в гостях у Федерального агентства новостей и ФАН-ТВ, и мы продолжаем знакомить читателей с мнением парламентария по самым разным вопросам. На этот раз отвлечемся от политики и представим фрагмент интервью, где Онищенко высказывается по резонансной теме: обнаружение журналистами в Москве клиники, предлагавшей услуги женского обрезания для девочек. Напомним, комментируя эту тему, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что это «вопрос к докторам».

Совершенно другой позиции придерживается заслуженный врач России и Киргизии, доктор медицинских наук, академик РАМН, член президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Геннадий Онищенко. По его мнению, женское обрезание — это варварская процедура, которую необходимо искоренять. А вот мужское обрезание он как врач всячески приветствует.

Итак, слово Геннадию Онищенко.

Геннадий Онищенко объясняет разницу между мужским и женским обрезанием

Все священные писания, в том числе Ветхий Завет, я считаю сборником гигиенических правил. Циркумцизия (лат. Circumcisio), так в медицине называется то, что вы назвали мужским обрезанием, — это очень важная, а при некоторых условиях необходимая гигиеническая операция. В первую очередь это профилактика фимоза — сужения крайней плоти, чреватого воспалением одного анатомического образования, которое «немного» отличает мужчину от женщины.

Представьте себе — древние времена, Ближний Восток, пески, пустыня, воды нет, возможности соблюдать гигиену тоже нет. Циркумцизия тогда была очень важной процедурой, которую проводили мальчикам при рождении, и только потом она приобрела сакральный смысл. Это очень важное и нужное мероприятие, которое приветствуют и иудаизм, и мусульманская религия.

Более того, циркумцизию медицинская общественность взяла на вооружение в борьбе со СПИДом. Объясняю почему: после обрезания кожные покровы вокруг головки полового члена становятся более грубыми и, следовательно, меньше травмируются. А значит, степень заражения и гепатитом B, и ВИЧ-инфекцией резко снижается. Так что это хорошо, и, когда эта процедура проводится не только по медицинским, но и по религиозным мотивам, это нормально, это во благо ребенка.

Что касается женского обрезания, тут природа другая. Знаете, я не сторонник примитивного равноправия между мужчинами и женщинами, эдакого гендерного равенства, которое порой доходит до абсурда. Но в данном случае я становлюсь ортодоксом — этого делать нельзя!

При женском обрезании преследуется совершенно другая цель. Эта процедура также является обрядовым мероприятием в определенных человеческих культурах. Как правило, это культуры древние, но неразвитые. Там преследуется одна цель — снизить либидо, в зачатке подавить половое влечение у молодой растущей девушки, женщины. Конечно, это варварская процедура, которая должна не просто не приветствоваться, это должно жесточайшим образом наказываться. Это измывательство над девочками, молодыми девушками, женщинами.

Поэтому, если в Москве и есть такая клиника, там, судя по всему, работают не медики, а в лучшем случае какие-то ветеринары. Ни одному врачу такое даже не должно приходить в голову!

Полностью видеозапись интервью с Геннадием Онищенко будет в ближайшее время опубликована на сайте ФАН и на канале ФАН-ТВ на YouTube.

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