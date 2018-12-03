В «Локомотиве» назвали основную версию смерти Ломакина

Москва, 3 декабря. В Москве найдено тело 18-летнего футболиста столичного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина. Источники Федерального агентства новостей в клубе назвали основную версию смерти спортсмена.

В «Локомотиве» выразили соболезнования родным и близким Ломакина. Источник в клубе подтвердил, что на теле 18-летнего спортсмена не было обнаружено признаков насильственной смерти. Основной причиной на данный момент рассматривается, в частности, переохлаждение.

Стоит отметить, что брат погибшего Александр Ломакин — тоже футболист. Он выступает за воронежский «Факел» в первенстве ФНЛ. В ФНЛ сезон завершился, поэтому 23-летний брат погибшего отдыхал в Доминикане. Связаться с ним не удается.

Напомним, тело Ломакина было обнаружено прошедшей ночью на берегу реки в Южном округе Москвы.