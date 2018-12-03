Сирия, 3 декабря. Радикалы SDF**** задержали нескольких человек в Дейр-эз-Зоре, обвинив их в написании антикурдских лозунгов. «Ан-Нусра»*** получила 100 беспилотников от турецкого поставщика в Идлибе. САА провела подрывные работы в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в районе Ар-Рамуса в городе Алеппо; перебросили подкрепление на северо-запад Сирии.

«Тахрир Аш-Шам»: получила более ста беспилотников от турецкого поставщика; продолжает стягивать силы к границе между Латакией и Хамой.

Курды: задержали нескольких человек, выступающих против оккупации SDF, в северо-западной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: провели переговоры с боевиками в Идлибе, что позволило освободить женщину, похищенную в 2016 году.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что сегодня в районе Ар-Рамуса в окрестностях Алеппо были уничтожены все боеприпасы и взрывные устройства, оставленные джихадистами незаконных вооруженных формирований. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели подрывные работы в период с 9.00 до 14.00. Напомним, административный центр региона полностью перешел под контроль правительственных войск в декабре 2016 года после выхода исламистов на запад региона. Ранее также были ликвидированы следы военного присутствия боевиков в квартале Аль-Хамдания.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) возобновили аресты мирного населения в провинции Дейр-эз-Зор. Как передает новостной портал Al Manar News, курды задержали нескольких молодых людей в населенном пункте Ас-Сава на северо-западе региона. Причиной взятия под стражу стали антикурдские лозунги, написанные арестантами на стенах одной из средних школ деревни. Напомним, недовольство проводимой членами SDF антинародной политикой среди местных жителей продолжает возрастать. Однако вместо того, чтобы прислушаться к мнению населения, курдские радикалы продолжают изолировать неугодных им граждан страны.

Провинция Идлиб

Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что боевики антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, получили не менее ста боевых беспилотников от турецкого поставщика. По данным российского агентства новостей Sputnik, дроны были переданы исламистам недалеко от города Маарет Мисрин, расположенного севернее административного центра провинции. При этом отмечается, что радикалы работают над усовершенствованием БПЛА под наблюдением британского специалиста. Боевики намереваются модернизировать беспилотники для того, чтобы иметь возможность использовать снаряды с отравляющими веществами. Sputnik также сообщает о том, что 25 ноября исламисты транспортировали около 50 ракет, модифицированных французскими экспертами. Напомним, ранее поступали сведения о перевозке емкостей с хлором в северные районы Хамы при поддержке стран Запада.

Между тем стало известно, что боевики выпустили из тюрьмы женщину, которая была похищена боевиками еще в 2016 году. Согласно сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), пленница родом из Аргентины. Исламисты намеревались получить выкуп за ее освобождение. Известно, что боевики согласились дать ей уйти после переговоров с турецкими представителями.

Провинция Хама

Вслед за отправкой подкреплений в северную часть Латакии боевики «Джебхат Ан-Нусры» перебросили дополнительные отряды на северо-запад соседней провинции Хама. Об этом сообщает на своей странице в Twitter военный источник (skyeagl1954). В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) также вынуждена стягивать силы к линии фронта. Так, по информации новостного агентства Al Masdar News, большое количество подкреплений было направлено к границе между провинциями Латакия, Хама и Идлиб. Также в указанный район были передислоцированы ополченческие отряды Национальных сил обороны****** (NDF), базировавшиеся в Даръа и Эль-Кунейтре. Напомним, исламисты не прекращают предпринимать попыток прорвать линии обороны правительственной армии, а также регулярно наносят удары по мирным населенным пунктам. Это вынуждает САА готовиться к ответным боевым действиям.

Провинция Эс-Сувейда

Представители Министерства обороны РФ сообщили о том, что за время военной операции Сирийской арабской армии (САА) в приграничных районах между Дамаском и Эс-Сувейдой были нейтрализованы более 270 террористов «Исламского государства»1. Кроме того, Минобороны сообщает о захвате большого количества оружия и боеприпасов, среди которого были обнаружены ракеты американского производства. Напомним, радикалы оказались на данных территориях, перебравшись из 55-километровой «зоны безопасности», оккупированной Соединенными Штатами. Предположения военных экспертов подтвердил один из пленных радикалов ИГ1 террористической группировки, заявивший о том, что проходил обучение на американской военной базе «Ат-Танф» в Хомсе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)