В Госдуме предложили наградить российских пограничников за задержание моряков ВМСУ в Азове

Москва, 3 декабря. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит возможность представить к награде российских сотрудников погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ, которые участвовали в операции по задержанию моряков ВМСУ в Керченском проливе. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

По словам Володина, все политические фракции Госдумы сошлись во мнении, что российские военнослужащие продемонстрировали мужество и эффективно защитили границы РФ от иностранного вторжения, при этом не нарушая нормы международного права. Володин отметил, что хотелось бы, что бы это понимали и другие государства.

Володин добавил, что глава комитета Василий Пискарев рассмотрит возможность представления к награде совместно с профильным ведомством до следующего заседания нижней палаты, которое назначено на 5 декабря.