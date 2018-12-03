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Политика

Мэй ответила лейбористам на угрозы отставки

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Мэй ответила лейбористам на угрозы отставки

Лондон, 3 декабря. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что она останется на посту главы правительства еще как минимум две недели. Таким образом, она отреагировала на угрозы лейбористов вынести ей вотум недоверия и отправить в отставку.

«Я сохраню свое место в ближайшие две недели. Моя работа — убедиться, что мы делаем то, о чем нас просила общественность. Мы выходим из Евросоюза, но мы делаем это так, чтобы не навредить им», — отметила Мэй в эфире телеканала ITV.

Премьер также подчеркнула, что в план по Brexit, которая она выработала вместе с лидерами ЕС, не будет вноситься никаких изменений.

Напомним, что ранее лейбористы пригрозили вынести вотум недоверия Терезе Мэй, если правительство не представит «закрытые» документы по Brexit и экспертную оценку последствий выхода Великобритании из Евросоюза.

Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9 % опрошенных, 48,1% британцев голосовали за сохранение текущего статуса. Ожидается, что Соединенное королевство перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.

Автор: Антон Соколов
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