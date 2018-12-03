«Такого разнообразия СМИ больше нет нигде в мире»: главреды RT и USA Really пообщались с зарубежными журналистами 

В российской Общественной палате проходит одна из сессий международного форума Russia ID, посвященного актуальным вопросам современного развития гражданского общества. В дискуссии приняли участие журналисты из Великобритании, Франции, Германии, Греции, Болгарии, Польши, Армении, Египта и Приднестровья, а с докладами перед участниками форума выступили главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и председатель комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ, руководитель московской редакции Федерального агентства новостей и главный редактор информагентства USA Really Александр Малькевич.

Маргарита Симоньян отметила возросшую роль СМИ, которые в полном смысле слова стали «четвертой властью», в обществе. Она указала на особенности российской журналистики, в которой существуют и развиваются медиа с различной информационной политикой и взглядами на происходящие события.

«Я хорошо знаю международную «поляну» СМИ в России и хочу сказать, что такое разнообразие СМИ мало в какой стране есть. Вы не найдете настолько полярных мнений в таком масштабе, — я не ошибусь, если скажу, что больше нигде в мире», — отметила руководитель RT.

Александр Малькевич в свою очередь рассказал о своем недавнем задержании в аэропорту Вашингтона перед возвращением в Россию после освещения промежуточных выборов в США, а также высказал свое мнение по поводу публикаций СМИ в социальных сетях.

«Мы много занимаемся изучением российских и западных социальных сетей — так вот, такой свободы, как в соцсетях в России, мы нигде не сыщем. Я думаю, многие из вас сталкивались с ситуацией, когда в том же Facebook удаляются не просто посты, но целые сообщества без объяснения причин, — при этом западные СМИ в российских соцсетях вообще не имеют проблем», — рассказал Малькевич.

Один из участников дискуссии попытался возразить, напомнив о блокировке в России социальной сети по поиску деловых контактов LinkedIn. Главред USA Really пояснил, что в этом случае речь шла о нежелании владельцев площадки выполнять российское законодательство и размещать свои серверы на территории РФ.