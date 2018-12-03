Империя рушится: зачем США записали в противники Россию и Китай

Через месяц после убийства Джона Кеннеди газета Washington Post опубликовала статью бывшего президента Гарри Трумэна, где он представлял ЦРУ как разведывательный орган, беспристрастно собирающий информацию из «каждого доступного источника». В той статье Трумэн высказал две наивные идеи. Он полагал, что правительственное агентство может быть аполитичным и объективным. Кроме того, он считал, что роль ЦРУ может быть ограничена сбором и анализом информации и должна исключать шпионские игры. Возможно, Трумэн намекал на причастность ЦРУ к убийству Кеннеди, учитывая тон и время публикации статьи.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The deadliest operation («Самая смертельная операция»), опубликованной на аналитическом портале Straight line logic. Автор: Роберт Гор (Robert Gore).

ЦРУ стало полной противоположностью тому, что предполагал Трумэн и что предписывалось агентству законодательством. В течение нескольких лет после своего создания в 1947 году ЦРУ глубоко увязло в шпионских играх, предоставляя либо подходящую для повестки дня, либо необъективную информацию, временами даже дезинформируя не только правительство, но и СМИ.

ЦРУ скрывает правду с изумительным мастерством. Оно превратило «правдоподобное отрицание» в искусство. Для официального признания каких-либо фактов могут потребоваться годы: ЦРУ опровергало свою причастность к перевороту 1953 года, в ходе которого был свергнут иранский лидер Мохаммед Мосаддык, до 2013 года. Но даже после признания агентство обычно не предоставляет каких-либо деталей.

Спецслужбы контролируют практически все, что мы делаем. Они проникают во все сферы жизни современного общества в основном неизвестными нам способами. Удивительно, что кто-то все еще доверяет правительству, ведь все больше американцев считают, что «глубинное государство» дергает за ниточки. Большинство событий после Второй мировой войны — Корея, Вьетнам, убийство Кеннеди, перевороты в иностранных государствах, студенческие беспорядки 1960-х годов, агитация за гражданские права, Уотергейтский скандал, Иран-контрас, 9/11 и многое другое — так или иначе связаны с разведывательными управлениями.

Дезинформация, ложь, контроль над СМИ избавляют разведывательные агентства от бесполезных нападок на них. Подобные нападения похожи на попытку взятия цитадели, окруженной болотами, которые просто затягивают на дно, не позволяя продвинуться вперед. Разведывательные агентства провели смертельную операцию против правды. Как бросить вызов противнику, который контролирует большую часть информации, необходимой для его дискредитации, и в конечном итоге устранить его?

Вы сражаетесь не там, где ваш противник хотел бы, чтобы вы сражались. То, чего разведывательный аппарат больше всего боится, — это идейная борьба. Разведка, армия и резервная валюта являются неотъемлемыми компонентами глобальной империи США. Во время кампании 2016 года Дональд Трамп поставил под сомнение несколько этих столпов, чем вызвал гнев руководства разведки. Это явилось демонстрацией того, насколько они чувствительны и уязвимы в этом плане.

Правительство США меняет противников по мере необходимости. Это исходит из военных и разведывательных соображений: прочный и продолжительный мир недопустим. После Второй мировой войны противником был СССР и коммунизм, который сохранялся до распада Советского Союза в 1991 году. Трагедия 9/11 предложила нового врага — исламский терроризм.

17 лет спустя, после катастрофических вмешательств США на Ближнем Востоке и в Северной Африке и разгрома суннитских джихадистов в Сирии объединенными силами сирийского правительства, России, Ирана и «Хезболлы», стало ясно, что исламский терроризм уже не является угрозой, которая требует накопления больших военных и разведывательных сил.

Поэтому необходимо найти нового противника. Теперь это Россия и Китай. Лучшее объяснение, которое могут предложить разведывательные управления по этому поводу, заключается в том, что обе эти державы стали сильнее, а это не играет на руку США. ЦРУ согласно с тем, что и Китай, и Россия являются важными составляющими многополярного мирового порядка. Пока США продолжают использовать политику большой дубинки для защиты своих интересов, инициативы Китая и России наподобие «Один пояс и один путь» распространят их влияние намного лучше, чем пули и бомбы распространяют влияние США.

Если бы разведывательный аппарат по-настоящему заботился о стране, он мог бы опубликовать мнение о том, что империя рушится. Однако повышение осведомленности об этой угрозе может привести к пересмотру бюджета, выделяемого для разведывательных и военных нужд, а также к переосмыслению внешней политики, которая поддерживает разведывательные агентства. Несостоятельность подавит чрезмерно дорогостоящие вмешательства США. Это станет первым реальным сдерживанием деятельности разведывательного аппарата со времен Второй мировой войны, если не поступит каких-либо упредительных мер от тех, кто позиционирует себя как предвидящих будущее.

Теория заговора, идея, популяризированная ЦРУ, чтобы дискредитировать скептиков Комиссии Уоррена, часто оказывается верной. Тем не менее попытка отыскать правду за заговорами спецслужб — задача, требующая много времени и сил и нередко завершающаяся разочарованием и получающая мало освещенности. Вместо этого стоит бороться с моральными и философскими соображениями разведывательного комплекса и остальной части правительства, которые находятся на виду.

Атакуйте концептуальные основы империи, и вам удастся пошатнуть всю конструкцию, включая разведывательные службы. Скажите правду, и это станет угрозой для тех, кто продвигает ложь. Здравомыслием и логикой вы бросите вызов иррациональности. Это непростые задачи, но менее сложные, чем попытки очистить разведывательные агентства от всей грязи.