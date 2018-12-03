«Пришло время просить у всех пощады»: в Киеве посоветовали Порошенко готовиться к «некомфортному концу»

Киев, 3 декабря. В Киеве посоветовали президенту Украины Петру Порошенко готовиться к «некомфортному концу». Об этом заявил экс-заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов. По его словам, у Порошенко нет плана по выходу из сложившейся в стране ситуации, и каждое его следующее действие обречено на провал.

Портнов заявил, что неоднократно сталкивался с «большим государственным мифом». Речь идет об уверенности окружения руководителя в том, что есть «стратегия и план». При этом многие не берут в расчет, что, возможно, у руководителя на самом деле «одноходовое мышление». Однако зачастую оказывается именно так, и президент Порошенко не исключение.

«У Порошенко больше нет ни одного хода. Каждое следующее действие – поражение... Пришло время просить у всех пощады и готовиться к некомфортному концу», — написал Андрей Портов в своем блоге.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «доверяет украинскому народу», и что именно народ должен решить, кто станет следующим президентом страны. Выборы главы государства назначены на март 2019 года. При этом рейтинг Порошенко, как показывают данные опросов, является крайне низким.

Отметим, что на Украине введено военное положение в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе. 25 ноября три военных украинских корабля, нарушив правила, вошли в территориальные воды РФ. Российские пограничники задержали суда и доставили их в Керчь. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.

В Москве отмечали, что введение военного положение действующее руководство Украины может использовать в собственных целях в преддверии президентских выборов в стране.