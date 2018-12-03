Госдума вернет в бюджет сэкономленные за год полмиллиарда рублей

Москва, 3 декабря. Государственная дума вернет в бюджет около 0,5 млрд рублей, которые были сэкономлены в текущем году. Об этом сообщил глава нижней палаты Вячеслав Володин.

По словам Володина, около 0,5 млрд рублей удалось вернуть в бюджет за счет экономии по расходным полномочиям. Еще около ста миллионов рублей вернули из фонда оплаты труда депутатов.

Председатель Госдумы отметил, что сумма пока не точная, цифры будут скорректированы ближе к концу года, но «не сильно».

Володин объяснил, что экономить на фонде оплаты труда парламентариев удается за счет того, что некоторые депутаты берут отпуск или больничный за свой счет. Средства при этом возвращаются в казну.