Клинцевич объяснил, зачем Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве дружбы с Россией

Москва, 3 декабря. Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя внесение в Верховную раду президентом Украины Петром Порошенко законопроекта о разрыве договора о дружбе с Россией, объяснил смысл действий главы украинского государства.

В понедельник Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

По мнению Клинцевича, создается впечатление, что Порошенко сделал все возможное, чтобы «убить» все отношения со своим соседом — Россией, и внесенный в Раду законопроект о расторжении договора о дружбе между Москвой и Киевом «по сути ничего к этому в содержательном плане не добавляет». Кроме того, добавил сенатор, украинская сторона давно не выполняет пункты соглашения.

Клинцевич высказал мнение, что смысл внесения Порошенко на рассмотрение Рады законопроекта заключается в нагнетании исторических настроений в украинском обществе, создании благоприятного фона для своей победы на предстоящих президентских выборах.

«Нет сомнений, что именно русофобия составит ядро предвыборной программы нынешнего президента Украины, и принципиально не важно, идет ли речь о его собственной позиции или она лишь отражает точку зрения представителей западных спецслужб, которые уже давно освоили этажи правительственных зданий в Киеве», — заявил Клинцевич.

Москва в своих отношениях с Киевом исходит из нынешней ситуации, и Москву удивить недружественными шагами, которые были сделаны Украиной, довольно трудно, добавил политик.

«Недопущение провокаций, подобных недавнему инциденту в Азовском море, - ничего большего от Киева, если говорить о позитиве, в настоящий момент мы не ждем», — подчеркнул сенатор.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились в 2014 году, когда на Украине сменилась власть. Приоритетом внешней политики Украины был объявлен курс на «европейскую интеграцию».

Украина не раз обвиняла Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва в свою очередь неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел все кризисы.