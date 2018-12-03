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Украина

Киев планирует потратить почти $36 млн на производство пороха

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Киев планирует потратить почти $36 млн на производство пороха

Киев, 3 декабря. Украинская компания «Укроборонпром» намерена потратить более 1 млрд гривен (36 млн долларов) на производство пороха и метательных зарядов. Для этого будет создан целый комплекс профильных предприятий во главе с военным заводом «Звезда».

«Целевая программа на восстановление производства метательных зарядов и пороха предусматривает поэтапное выделение в ближайшие годы средств для закупки высокоточных станков и другого оборудования для серийного производства», —  говорится в сообщении.

Параллельно «Укроборонпром» обсуждает с министерством обороны Украины вопрос производства порохового заряда к боеприпасу калибра 152 мм. Стоимость заказа оценивается в 80 млн гривен (2,8 млн долларов).

Напомним, что военное положение было введено на Украине после того, как Россия задержала в Керченском проливе три украинских бронекатера, вторгшихся в российские территориальные воды. Военное положение введено на территории 10 регионов и продлится месяц. Отметим также, что президент Украины Петр Порошенко в связи с объявлением военного положения запретил въезд в страну всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Автор: Антон Соколов
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