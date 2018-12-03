«Сценарий разработан в СБУ»: в Госдуме рассказали, где произойдет новая провокация Порошенко

Депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий заявил, что военное положение на Украине было введено в том числе для подготовки новых провокаций в приграничных регионах Украины. Такое заявление он сделал в интервью Федеральному агентству новостей.

«После продления военного положения на Украине будет стычка в Закарпатье. Этот сценарий разработан в недрах СБУ и уже находится на стадии реализации, — рассказал депутат. — Все это мы с вами в самое ближайшее время увидим».

По мнению Водолацкого, новые провокации в приграничье готовятся СБУ для того, чтобы не допустить президентских выборов, намеченных на март 2019 года.

«Граждане Украины уже устали от таких действий киевского руководства, которое ввергло жизнь людей в пучину бесконтрольности», — считает зампредседателя думского комитета по евразийской интеграции.

По словам депутата, уже через десять часов после введения военного положения сотни молодых людей стали покидать Украину, выезжая с территории Черниговской, Сумской, Одесской и других областей.

«Часть уезжает в Белоруссию, огромная часть — в Россию. Люди не хотят быть пушечным мясом», — рассказал Водолацкий.

Молодежь Украины бежит от войны, которую приготовил Порошенко, уверен собеседник ФАН. Депутат уверен, что путем усиления интенсивности гражданской войны на Юго-Востоке Украины воплощается созданный «за океаном» сценарий разрушения страны и погружения в хаос огромного пространства исторической России.

«Сценарий четко выполняется Петром Порошенко, который является заложником ситуации. Он понимает, что является военным преступником и от трибунала его спасет только Америка, которая даст ему политическое убежище», — полагает Водолацкий.

Напомним, власти Украины ввели запрет на въезд в страну для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, а также перевели военно-промышленный комплекс на особый режим работы. Сегодня на Украине начались масштабные сборы резервистов.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Корабли совершали опасные маневры и не отвечали на требования российских пограничников, после чего силы ФСБ РФ были вынуждены приступить к задержанию. Корабли ВМСУ вместе с экипажами были доставлены в Керчь. Позднее членов команд арестовали за незаконное пересечение государственной границы России. В Кремле назвали действия Киева провокацией и связали с попытками Порошенко поднять свой рейтинг накануне предстоящих выборов.

В ответ украинские власти обвинили Москву в «агрессии», после чего в ряде регионов страны по предложению Порошенко было введено военное положение. Им ограничиваются права и свободы украинских граждан, в том числе право на политическую активность и участие в выборах. Президент Украины заявил, что был вынужден ввести военное положение лишь на 30 дней, чтобы не помешать избирательному процессу.