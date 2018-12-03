Володин о выборах и военном положении на Украине: Под дулами автоматов демократии не бывает

Москва, 3 декабря. Проведение на Украине демократических местных выборов в областях, где введено военное положение, не представляется возможным. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, введение военного положения влечет за собой ряд изменений в жизни страны. В частности, речь идет о запрете на проведение митингов, на встречи с избирателями и другие вопросы, которые относятся к процедуре избирательных кампаний.

Володин объяснил, что в такой ситуации трудно провести демократические выборы, основанные на принципах свободы и законности.

«Совершенно очевидно, что это будет невозможно. Под дулами автоматов демократии не бывает», — резюмировал он.

Напомним, закон о введении военного положения в десяти областях Украины вступил в силу 29 ноября. Согласно документу, он продлится в течение 30 дней. Решение о введении режима было принято после провокации украинских кораблей в Керченском проливе, которые незаконно вторглись в территориальные воды России и были задержаны. Киев расценил законные действия российских пограничников как очередной «виток агрессии» со стороны РФ.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии голосования на Украине, намеченного на весну 2019 года. Многие эксперты пришли ко мнению, что введение военного положения выгодно президенту Украины Петру Порошенко, чей предвыборный рейтинг крайне низок, поскольку таким образом он сможет отложить проведение выборов.