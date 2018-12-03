Родители утонувшего в сочинской ливневке ребенка согласны закрыть дело за деньги

Сочи, 3 декабря. Родители семилетнего мальчика, утонувшего в ливневой канаве в Сочи, готовы ходатайствовать о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон за 150 тысяч рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 4 декабря потерпевшие намерены подать ходатайство о примирении в ходе первого судебного заседания по данному делу. Если суд отклонит ходатайство, то владелец гостиницы, на территории которой произошел инцидент, планирует подать ходатайство об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, передает телеканал «360».

Напомним, трагедия произошла 3 августа в поселке Лазаревское вблизи Сочи. Маленький мальчик упал в ливневую канализацию возле одной из гостиниц. Сопровождавшая его бабушка спустилась в ливневку, пытаясь спасти мальчика, однако спасти ребенка не удалось. Мальчика унесло течением. Тело ребенка было обнаружено в море.

Позднее в отношении владельца гостиницы, который незаконно переоборудовал ливневку, было возбуждено уголовное дело. Кроме того, уголовное дело о халатности было возбуждено в отношении замглавы инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток».