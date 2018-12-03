Зачем украинский вор и маргинал Семен Семенченко пытался «мутить воду» в Грузии  

Между Украиной и Грузией назревает громкий дипломатический скандал — в Тбилиси задержали группу боевиков, участвовавших в украинской АТО в Донбассе, — их подозревают в намерении устроить в Грузии новый «майдан» с целью свержения вновь избранного президента Саломе Зурабишвили. Среди задержанных поначалу оказался и экс-командир батальона «Донбасс», зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Семен Семенченко. О том, кто такой Семенченко на самом деле, и что ему понадобилось в Грузии — в материале Федерального агентства новостей.

Вскоре после задержания грузинские силовики отпустили Семенченко — тот прикрылся дипломатическим паспортом. Сейчас, по его собственным словам, экс-командир «Донбасса» «держит связь» с арестованными соратниками в Тбилиси, организует им передачи в СИЗО, адвокатскую помощь и т. д., а также во всеуслышание заявляет, что попытки вооруженного вмешательства в протесты грузинской оппозиции у его группы не было и в помине — мол, он с товарищами приехал в Грузию «просто погулять и пообщаться с единомышленниками».

Однако у грузинской полиции совсем другая информация. Там заявили — все задержанные украинцы прибыли в Тбилиси 27 ноября и активно общались с бунтующими оппозиционерами. При обыске в их гостиничных номерах силовики нашли боевые пистолеты Beretta и ПМ, самодельные автоматы, гору боеприпасов, взрывчатые вещества и т. д. В итоге полиция Грузии возбудила уголовное дело и начала расследование по частям 3 и 6 статьи 236 УК Грузии — «незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ группой лиц». Соратникам Семенченко, которых он по глупости притащил в Тбилиси с оружием и взрывчаткой, теперь светят большие тюремные сроки. Как говорится, «здесь вам не Украина».

Экс-командир батальона «Донбасс» Семенченко и его соратники хорошо известны на Украине — в основном нападениями на журналистов, торговлей оружием, похищениями людей и тому подобными действиями. Кроме того, Семенченко стал одним из главных инициаторов введения Киевом в 2017 году торговой блокады Донбасса. «Благодаря» ей Киев потерял доступ к дешевому углю и миллиарды долларов, а тысячи украинцев в конце нынешней осени неделями мерзли в своих домах без отопления. Однако у Семенченко есть влиятельные покровители — его «подвиги» традиционно прикрывает депутат Верховной рады Антон Геращенко, соратник главы МВД Арсена Авакова.

Задержание «головорезов Семенченко» серьезно скомпрометировало как организаторов протестов в Тбилиси, так и киевские власти. Напомним, на прошлой неделе в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором победила поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили. Она значительно опередила Григола Вашадзе, представлявшего партию «Единое национальное движение», созданную скандально известным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

В ответ грузинская оппозиция во главе с Вашадзе отказалась признать итоги выборов и перешла к тактике уличных протестов, действуя по рецептам первой «оранжевой революции» на Украине. На массовой уличной акции, прошедшей 2 декабря в Тбилиси, появился и сам Саакашвили — посредством телетрансляции.

«Это были не выборы, а плевок в душу грузинского народа. Мы не признаем эти выборы и будем бороться до победы! Нас 800 тысяч, и мы сможем добиться справедливости!» — заявил Саакашвили с телеэкранов.

Как известно, любая цветная революция нуждается в боевиках, способных спровоцировать уличные протесты с человеческими жертвами. Семен Семенченко — как раз из их числа, хотя «в миру» старается произвести впечатление человека вменяемого. Он охотно общается с прессой, пользуется авторитетом среди «ветеранов АТО», и даже время от времени выступает с законопроектами в Раде (как правило, антироссийскими). В интервью ФАН он, правда, прямо заявил: «Я считаю себя «долбанутым на всю голову».

На самом деле Семенченко — редкий проходимец. Его настоящее имя — Константин Гришин, но фигурировать в СМИ под ним радикал и депутат Рады не любит. Что вполне понятно — в «прошлой жизни» он был обыкновенным неудачником, мошенником и аферистом, неоднократно сидевшим в тюрьме. На имя Константина Гришина в украинской налоговой инспекции до сих пор числится множество долгов (в том числе даже за неоплату мобильной связи), а в базе украинской полиции — десятки мелких преступлений, от создания фальшивых благотворительных фондов до финансовых мини-пирамид.

Благодаря знакомствам, заведенным на Евромайдане, Гришин сумел обрести новое лицо — в 2014 году новые власти выправили ему документы на имя Семенченко и даже поручили организовать батальон «Донбасс». Однако, как установили военные эксперты, на поверку грозная боевая единица оказалась… чем-то вроде курсов ДОСААФ для украинских резервистов.

А сам Семенченко, по документам, «по собственному желанию» уволился с поста командира «Донбасса» еще в ноябре 2014 года. То есть на деле Семенченко — «человек из ниоткуда», мошенник и проходимец, настоящий Остап Бендер. Его «профессия» — мутить воду в ходе то и дело возникающих локальных гражданских конфликтах. А единственное призвание — всевозможные «майданы».

В силу этого в Грузии не строят иллюзий по поводу визита «украинских гостей».

«Это специально обученные бойцы, с оружием и боеприпасами, — сообщили в партии «Грузинская мечта» по поводу ареста украинцев, — а их приезд напрямую связан с митингами, которые обещает организовать Саакашвили».

По мнению политологов, ситуация с визитом в Тбилиси «группы Семенченко» выглядит вполне логично.

Сначала грузинские боевики и асоциальные персонажи в 2014 году помогли «коллегам» в Киеве подорвать украинскую государственность, прибыв на Евромайдан и организовав беспорядки. Как показали расследования событий Евромайдана, проведенные европейскими журналистами, это грузинские «снайперы-отставники» помогли спровоцировать сначала бойню на Майдане Незалежности (именно тогда погибла пресловутая «Небесная сотня»), а затем столкновения в Одессе и поджог Дома профсоюзов.

Сейчас украинские маргиналы попытались в ответ помочь кавказским коллегам сделать то же самое с Грузией. Понятно, что делали они это совсем не бесплатно. По мнению экспертов, известен и заказчик их работы — это Михаил Саакашвили. Бывший президент Грузии сейчас тихо проживает в Голландии, но при этом имеет самые широкие связи, будучи одним из эмиссаров Госдепартамента США на постсоветском пространстве. Задача Саакашвили — «мутить воду» в странах бывшего СССР в интересах Америки.

С момента своей отставки с поста главы Одесской обладминистрации и до февраля нынешнего года Саакашвили возглавлял протестное движение на Украине. Под лозунгами «Барыгу [то есть Петра Порошенко] — в отставку!» и «Чемодан, вокзал, Мальдивы» он устраивал многотысячные уличные шествия и митинги в Киеве, требуя отставки президента. Он также организовал целый палаточный лагерь под стенами Верховной рады, который прозвали «михомайдан».

В какой-то момент Саакашвили так сильно утомил своей активностью власти Украины, что был схвачен спецназом и выдворен в Польшу. Спустя некоторое время украинские власти жестко разогнали и палаточный «михомайдан» под Радой, который приютил десятки бездельников и маргиналов. В итоге Саакашвили оказался не востребован и, видимо, на время был переведен чиновниками Госдепа «в запас». И вот теперь он увидел для себя новый шанс «выскочить во власть», предварительно расшатав ситуацию в Грузии и приведя к руководству страной своего соратника Вашадзе. Однако пока что все, чего добились Саакашвили и Семенченко — дипломатический скандал Киевом и Тбилиси.

«Ситуация создалась весьма скандальная. В цивилизованном мире в таком случае потребовались бы дипломатические ноты или извинения. Но этот инцидент, скорее всего, замнут, — Тбилиси и Киев сейчас не заинтересованы в раздувании конфликта, чтобы сохранить нормальные партнерские отношения», — считает эксперт по международным отношениям, экс-ректор Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе.

При этом эксперты отмечают — грузинские власти и силовики четко сработали на опережение, не дав оппозиционерам раздуть уличный конфликт до той степени, чтобы начали бы гибнуть люди. Отправив украинских боевиков в СИЗО, они поставили Семенченко и его покровителей в весьма неудобное положение.

Теперь, сколько бы «комбат Семенченко» ни оправдывал своих боевых товарищей, «приехавших погулять в Тбилиси», вариантов развития ситуации у них немного. В лучшем случае неудавшихся активистов «тбилисского михомайдана» выдворят из Грузии обратно на Украину — без права возвращения. В худшем для них случае — предъявят обвинения за хранение боевого оружия (а то и за создание преступного сообщества), арестуют и отдадут под суд.

Грузия уже по горло сыта госпереворотами вроде «революции роз», а тамошние власти, думается, извлекли уроки из украинского Евромайдана и четко представляют себе, что может произойти, если вовремя не окоротить смутьянов.

При этом судьба самого Семенченко тоже постепенно подходит к «исторической развилке». По данным украинских политологов, политические движения вроде «Народного фронта» и «Самопомощи», имеющие солидное представительство в Верховной раде, уже изрядно утомили простых украинцев — своей коррумпированностью, наглым набиванием карманов и пустыми обещаниями. Настолько, что рейтинг популярности того же «Народного фронта» у украинцев сегодня составляет менее 1%. То есть шансы пройти в Верховную раду на осенних выборах-2019 у людей вроде Семенченко стремятся к нулю.

Дважды подряд обмануть украинцев, сыграв на их патриотических чувствах, у них уже не получится. А значит, политическая карьера Семенченко и его собратьев на Украине неумолимо катится к закату. Поэтому, считают аналитики, для них настало время искать новые «точки нестабильности», разнообразные «майданы» и «народные вече» на постсоветском пространстве, на волне которых можно будет опять прибиться к власти и деньгам.

В противном случае Семенченко и его коллегам придется вернуться к той жизни, которую они вели до победы Евромайдана — с уголовным «кидаловом», финансовыми пирамидами и, как итог, неизбежным приземлением в тюрьме. Где, собственно, Семенченко-Гришину самое место.