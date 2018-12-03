Сборы резервистов начались на Украине после введения военного положения

Киев, 3 декабря. Сборы резервистов начались на Украине после введения в стране военного положения, заявили представители пресс-службы генштаба вооруженных сил страны.

Сообщение было размещено на официальной странице генштаба ВСУ в Facebook. Отмечается, что сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся около 20 суток. 10-дневные сборы планируют провести в Херсонской и Запорожской областях.

«Подчеркиваем, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы предоставить возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в преддверии католического Рождества и встретить его в семейном кругу», — заявили в военном ведомстве.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что введенное на прошлой неделе военное положение будет действовать не более 30 дней.