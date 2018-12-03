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Сборы резервистов начались на Украине после введения военного положения

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Сборы резервистов начались на Украине после введения военного положения

Киев, 3 декабря. Сборы резервистов начались на Украине после введения в стране военного положения, заявили представители пресс-службы генштаба вооруженных сил страны.

Сообщение было размещено на официальной странице генштаба ВСУ в Facebook. Отмечается, что сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся около 20 суток. 10-дневные сборы планируют провести в Херсонской и Запорожской областях.

«Подчеркиваем, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы предоставить возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в преддверии католического Рождества и встретить его в семейном кругу», — заявили в военном ведомстве.

Сборы резервистов начались на Украине после введения военного положения

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что введенное на прошлой неделе военное положение будет действовать не более 30 дней.

Автор: Катерина Иванова
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