ДНР и ЛНР в Минске потребуют от Киева объяснений военного положения

Луганск, 3 декабря. Представители Донецкой и Луганской народных республик на предстоящей встрече участников контактной группы в Минске намерены потребовать от Киева объяснений в связи с введением военного положения на Украине. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

Переговоры участников контактной группы пройдут в столице Белоруссии во вторник.

«Мы едем в Минск, чтобы услышать объяснения от представителей Киева и с целью продемонстрировать наше стремление к мирному разрешению конфликта, а не к одностороннему его раздуванию», — сказал он.

При этом Мирошник отметил, что конструктивное продвижение в вопросах выполнения минских соглашений находится под большим вопросом в связи с введением на Украине военного положения, поскольку такая позиция Киева, на его взгляд, не учитывает ни особый статус Донбасса, ни взятые на себя Киевом обязательства по договоренностям.

«О каких предусмотренных минскими соглашениями выборах в Донбассе можно говорить, если военное положение запрещает как выборы и референдумы, так митинги и демонстрации», — добавил он.

Напомним, закон о введении военного положения в десяти областях Украины вступил в силу 29 ноября, эту инициативу президента Украины Петра Порошенко рассмотрели в том числе в Верховной раде.

Решение о введении режима в стране было принято после того, как 25 ноября суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается на протяжении четырех лет. Киев в 2014 году развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке страны на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.