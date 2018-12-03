Трамп намерен договориться с Путиным и Цзиньпином о сдерживании гонки вооружений

Вашингтон, 3 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с лидерами России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Американский президент сообщил, что необходимо сдержать гонку вооружений.

Трамп считает, что лидерам США, КНР и России придется рано или поздно сесть за стол переговоров и обсудить значимую для всех тему – гонку вооружений.

«Уверен, что в какой-то момент в будущем президент Си (Цзиньпин) и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о значимой остановке того, что превратилось в крупную и неконтролируемую гонку вооружений», — написал Трамп в Twitter.

По словам американского лидера, США потратили в этом году 716 млн долларов на вооружение. Трамп назвал выделение таких средств «сумасшествием».

Напомним, Трамп заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за того, что Россия якобы нарушает его.

В Кремле решение Трампа встретили резко негативно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Вашингтон предоставит доказательства того, что Москва нарушила ДРСМД.

Ранее Президент России Владимир Путин выразил мнение, что необходимость встречи с Трампом «назрела давно». Сторонам необходимо обсудить многие вопросы международной безопасности, сообщает «Газета.ru».

