ВСУ за неделю более 130 раз обстреливали позиции ДНР

Донецк, 3 декабря. Украинские силовики за прошлую неделю более 130 раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции Донецкой народной республики. Об этом в понедельник заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, с 26 ноября по 2 декабря ВСУ выпустили по территории ДНР 51 мину калибра 82 и 120 мм. Кроме того, украинская сторона применяла ударный беспилотник.

Напомним, что комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе «Минск-2» был принят в феврале 2015 года. Он предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.