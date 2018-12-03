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Пожилая женщина погибла во Франции после протестных акций «желтых жилетов»

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Пожилая женщина погибла во Франции после протестных акций «желтых жилетов»

Париж, 3 декабря. Пожилая женщина погибла во французском Марселе после того, как во время демонстрации протестующих — «желтых жилетов» — ей в лицо попала граната со слезоточивым газом. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Местная жительница была у себя в квартире и закрывала ставни, когда в нее попала граната. 80-летнюю женщину доставили в больницу, но она умерла в операционной.

По словам прокурора города Ксавье Тарабо, пожилая женщина скончалась от «операционного шока».

Напомним, акции протеста во Франции проходят с середины ноября. Французы выступают против повышения цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, а также погромами и поджогами автомобилей в Париже. За этот день было задержано более 400 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 представителя правоохранительных органов.

Автор: Данила Копп
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