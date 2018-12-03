Российские ПВО станут гвоздем программы оружейной выставки EDEX в Египте — эксперт

Москва, 3 декабря. Посетители крупнейшей международной выставки вооружений EDEX в Египете смогут увидеть российскую военную технику, зарекомендовавшую себя в Сирии, заявил эксперт по оружию, директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его мнению, главный интерес покупатели проявят к российским системам ПВО, они станут гвоздем программы. Леонков подчеркнул, что российские ПВО настолько востребованы в мире, что концерн «Антей» загружен заказами на десятилетия вперед. Он считает, что такая популярность комплексов связана с тем, что они могут гарантировать сохранность суверенитета страны-покупателя, и при этом властям этого государства не нужно будет выполнять никакие обязательства лояльности по отношению к РФ.

Помимо комплексов ПВО, по словам эксперта, Рособоронэкспорт представит системы залпового огня, военные самолеты, средства вооружения, которые применялись в боевой обстановке. Продемонстрируют и комплексы «Калибр».

Отметил специалист и повышенный интерес к российскому высокоточному и стрелковому оружию, а также перспективным машинам «Тигр» и «Тайфун», которые тоже применялись в Сирии. Не забыл он и о модернизированных до версии Б3 танках Т-72.

«Если говорить о самолетах — экспортный потенциал МиГ-29 до конца не исчерпан, а с появлением МиГ-35 еще и расширен. Не забудем и про дальнейшее продвижение самолета Су-30 — сейчас он присутствует в Индии и Китае», — добавил Леонков в комментарии изданию Nation News.

Эксперт подчеркнул, что первая выставка EDEX в Египте обязательно позволит России найти новых покупателей.