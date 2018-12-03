«Победа» хочет заставить пассажиров платить за регистрацию в аэропортах РФ

Москва, 3 декабря. Российский лоукостер «Победа» предложил Минтрансу РФ обязать пассажиров оплачивать регистрацию в аэропортах, заявил глава авиакомпании Андрей Калмыков.

По словам Калмыкова, авиакомпании платят аэропортам за услугу регистрации пассажиров, хотя многие из них не пользуются этой возможностью — они регистрируются онлайн. На данный момент эта услуга включена в стоимость авиабилетов, однако перевозчик предлагает ее исключить.

По его мнению, это позволит сделать билеты более дешевыми. В среднем стоимость регистрации в аэропорту составляет тысячу рублей.

Калмыков считает, что подход к технологии регистрации давно пора «переосмыслить», передает РБК. Он убежден, что пассажиры должны самостоятельно решать, за что платить и на чем можно экономить, передает телеканал «360».

«Это настолько очевидная вещь, — приводит слова Калмыкова «Царьград», — но почему-то мы пока не нашли поддержку у Минтранса».

Ранее Верховный суд России отклонил требование авиакомпании «Победа» сократить размеры бесплатной ручной клади.