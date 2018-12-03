Сеул призвал США смягчить санкции против КНДР и разрешить гуманитарные проекты

Сеул, 3 декабря. Власти Южной Кореи призвали США смягчить санкции против КНДР и разрешить ведение гуманитарного бизнеса, чтобы снизить напряженность на Корейском полуострове. Об этом в понедельник заявил специальный советник президента Южной Кореи по вопросам объединения, международным делам и национальной безопасности Мун Чжон Ин.

«Многие американские граждане хотят вести гуманитарный бизнес в Северной Корее, но не могут из-за ограничений правительства​​​. Снятие этих ограничений может стать довольно позитивный посланием Северной Корее», — цитирует его агентство «Рёнхап».

Напомним, что в прошлом году Северная Корея подверглась самому жесткому санкционному давлению из-за регулярных ракетных запусков. Однако весной этого года в отношениях между КНДР, ее соседом и западными странами произошел заметный прорыв.

Сперва лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны договорились прекратить враждебную деятельность, объединить железные дороги и подписать мирное соглашение. Затем Ким Чен Ын провел первые в истории переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи северокорейский лидер выразил готовность отказаться от ядерной программы, если США гарантируют стране безопасность.