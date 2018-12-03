Пора «побеспокоить» конституцию: предложение Боярского вернуть цензуру поддержали в совете при Госдуме

Известный актер и певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский предложил вернуть цензуру в театр и кино. Необходимость возврата цензуры, которая, напомним, напрямую запрещена 29-й статьей Конституции Российской Федерации, Боярский оправдывает борьбой за нравственность.

«Я за цензуру в этой области, — заявил Боярский РИА Новости. — Мне кажется, художественная распущенность не на пользу государству».

По мнению артиста, «компетентные и толковые люди», которые будут осуществлять цензуру, смогут решать проблемы, «не прибегая к насилию, но на первое место ставя нравственные позиции художника».

Ранее Боярский в интервью телеканалу «Дождь» предложил при помощи худсоветов бороться с «плохой музыкой, матом, дешевыми пьесами, отсутствием толковой драматургии, переделыванием классиков по непозволительным лекалам и многим другим».

Предложение Боярского вернуться к цензуре в театре и кино прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при ГД, блогер Вадим Манукян, который ранее участвовал в дискуссии по этому вопросу, состоявшейся в Госдуме.

«Лично я не вижу ничего удивительного, что артист, который молодые годы провел при советской цензуре, заговорил, что пора бы ее вернуть, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Ведь если посмотреть на то, что сегодня льется потоком с экранов ТВ и кино, с театральных подмостков, то действительно хочется вернуть цензуру. Вспомните, какие шедевры появлялись в театре и в кино в советское время, несмотря на цензуру, какие прекрасные передачи можно было увидеть по телевидению. Но одновременно с этим — не было никакой грязи!»

Тот факт, что цензура в России запрещена конституцией, эксперта не смущает.

«Главный постулат противников цензуры — она запрещена по Конституции. Вот я и предлагаю провести всенародный референдум на предмет возвращения в Конституцию Российской Федерации понятия «цензура». Или руководство страны вместе с парламентом, проявив политическую волю, может принять решение о поправках в главный закон страны. Россия уже несколько раз вносила поправки в Конституцию. Уверен, для этого опять пришло время, пора нам снова «побеспокоить» конституцию. Не сомневаюсь, большинство в нашем обществе поддержит эти изменения», — подчеркнул член экспертного совета при Госдуме.

В советское время цензуру произведений искусства осуществляли художественные советы — коллегиальные органы в театрах, творческих союзах и других организациях. Худсоветы давали оценку художественной ценности произведения и решали, нужно ли оно советскому человеку. Произведение, не получившее одобрение цензоров, до публики не допускалось.