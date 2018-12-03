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Полиция в Кабуле штурмует дом сына бывшего министра обороны Афганистана

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Полиция в Кабуле штурмует дом сына бывшего министра обороны Афганистана

Москва, 3 декабря. В Кабуле сотрудники правоохранительных органов пытаются взять штурмом дом, в котором живет сын бывшего министра обороны Афганистана Абдула Рахима Вардака. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.

По информации СМИ, сын бывшего министра отказался исполнить приказ властей покинуть дом, расположенный в районе Шахр-э-Нав​​. Его телохранители устроили с сотрудниками полиции перестрелку. Отмечается, что в результате происшествия не менее шести правоохранителей и один журналист получили ранения.

Напомним, Вардак возглавлял оборонное ведомство Афганистана с 2004 по 2012 год.

Автор: Данила Копп
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