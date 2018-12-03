«Не увидите «Севастополь, Украина»: в Книге рекордов России ответили украинским коллегам

Москва, 3 декабря. В Книге рекордов России заявили, что Книга рекордов Гиннесса считает Севастополь российским городом, — и поводом для этого являются два красноречивых факта. Поэтому о какой-либо опечатке, на чем настаивают на Украине, не может идти и речи.

Так главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко отреагировал на слова своего коллеги из Украины Игоря Пидчибия, который заявил Федеральному агентству новостей, что на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса «допущена опечатка», которая «будет исправлена».

«С точки зрения Книги рекордов Гиннесса, Севастополь, действительно, является городом Российской Федерации, я это подтверждаю, — заверил ФАН Коненко. Ясно же написано — «Александр Бендиков, 26 мая 2018 года, Российская Федерация», и в скобочках — «Севастополь». Более того, есть еще один рекорд, который раньше был зафиксирован в том же Севастополе, и тот также назван российским».

Речь, как пояснил Коненко, идет о достижении Давида Барули, зафиксированном еще 27 февраля прошлого года: у этого нашего соотечественника самая продолжительная карьера адвоката в мире — 70 лет и 306 дней.

«Двойная опечатка?! — резонно спросил Коненко. — Во-вторых, у них [в Книге рекордов Гиннесса] нет ни одного достижения, где Севастополь был бы украинским. Нет такого! Введите в поиске слово «Севастополь», и не увидите, чтобы было написано «Украина, Севастополь».

Так что, если один случай еще как-то можно было бы списать на опечатку, поясняет кандидат философских наук, то два — уже точно нет.

Ранее стало известно о том, что на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса Севастополь назван российским городом.