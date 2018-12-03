Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Трамп намерен договориться с Путиным и Цзиньпином о сдерживании гонки вооружений
Читать Новость
Украина

В УПЦ сообщили об обысках в соборах и домах священников в Житомире

56
0 Оставить комментарий

В УПЦ сообщили об обысках в соборах и домах священников в Житомире

Житомир, 3 декабря. Украинские силовики проводят обыски в соборах Украинской православной церкви и домах священнослужителей в Житомирской области. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня на Житомирщине начались массовые обыски в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников», — сказано в заявлении.

Ранее обыски прошли в хозяйстве Киево-Печерской лавры. Наместник лавры митрополит Павел считает, что киевские власти таким образом пытаются оказать давление на каноническую церковь на Украине. В СБУ заявили, что обыски связаны с возбужденным уголовным делом по статье о нарушении равноправия граждан по национальному или религиозному признаку.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.