В УПЦ сообщили об обысках в соборах и домах священников в Житомире

Житомир, 3 декабря. Украинские силовики проводят обыски в соборах Украинской православной церкви и домах священнослужителей в Житомирской области. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня на Житомирщине начались массовые обыски в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников», — сказано в заявлении.

Ранее обыски прошли в хозяйстве Киево-Печерской лавры. Наместник лавры митрополит Павел считает, что киевские власти таким образом пытаются оказать давление на каноническую церковь на Украине. В СБУ заявили, что обыски связаны с возбужденным уголовным делом по статье о нарушении равноправия граждан по национальному или религиозному признаку.