Бойцы ЛНР сбили разведывательный беспилотник ВСУ в Донбассе

Луганск, 3 декабря. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины, который проводил разведку в районе села Желобок в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, инцидент произошел накануне днем.

«Расчетом воздушного наблюдения одного из подразделений Народной милиции ЛНР в районе села Желобок был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат коммерческого типа «Фантом». Мы изучаем фото- и видеоматериалы его полета над позициями противника», — рассказал Осадчий.

При этом представитель республики отметил, что украинские силовики активизировали воздушную разведку позиций Народной милиции ЛНР с использованием беспилотников.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Ситуация в Донбассе ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ в связи с введением в ряде регионов страны военного положения стягивают технику и вооружение к линии боевого соприкосновения с республикой.