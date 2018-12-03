Военное положение на Украине сорвало визит финских инвесторов

Москва, 3 декабря. Финские инвесторы перенесли на следующий год визит на Украину в связи с введением военного положения в стране. Об этом в понедельник сообщил глава украинского торгово-промышленного холдинга UBC Group Игорь Гуменный.

«Трагического ничего нет. Просто переносятся встречи, визиты деловых партнеров, под угрозой кредитные линии, страховки, международные контакты», — пишет он в Facebook.

Гуменный подчеркнул, что из-за решения президента Украины Петра Порошенко все бизнес-контакты фактически зависли до рождественских праздников, однако не исключено, что военное положение могут продлить.

Напомним, что военное положение было введено на Украине после того, как Россия задержала в Керченском проливе три украинских бронекатера, вторгшихся в российские территориальные воды. Военное положение введено на территории 10 регионов и продлится месяц. Отметим также, что президент Украины Петр Порошенко в связи с объявлением военного положения запретил въезд в страну всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.