Полиция Москвы не обнаружила признаков насильственной смерти на теле игрока «Локомотива»

Москва, 3 декабря. На теле скончавшегося футболиста московского «Локомотива» Алексея Ломакина не обнаружено признаков насильственной смерти, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Тело 18-летнего футболиста было обнаружено прошедшей ночью на берегу реки в Южном округе Москвы.

«Следов насильственной смерти не обнаружено, — приводит слова источников ТАСС. — Тело направлено на экспертизу, устанавливаются причины смерти. Следственный комитет по Москве начал проверку по данному факту».

О пропаже спортсмена ранее в полицию сообщила его мать. По ее словам, сын уехал на медицинские процедуры в клубный диагностический центр и не вернулся.

Ранее сообщалось, что последние часы жизни Ломакин провел в компании друга Ивана. Они вместе «употребляли спиртные напитки», однако как и где завершилось застолье знакомый футболиста не помнит.