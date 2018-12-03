Полиция Москвы не обнаружила признаков насильственной смерти на теле игрока «Локомотива»
Москва, 3 декабря. На теле скончавшегося футболиста московского «Локомотива» Алексея Ломакина не обнаружено признаков насильственной смерти, сообщили в правоохранительных органах столицы.
Тело 18-летнего футболиста было обнаружено прошедшей ночью на берегу реки в Южном округе Москвы.
«Следов насильственной смерти не обнаружено, — приводит слова источников ТАСС. — Тело направлено на экспертизу, устанавливаются причины смерти. Следственный комитет по Москве начал проверку по данному факту».
О пропаже спортсмена ранее в полицию сообщила его мать. По ее словам, сын уехал на медицинские процедуры в клубный диагностический центр и не вернулся.
Ранее сообщалось, что последние часы жизни Ломакин провел в компании друга Ивана. Они вместе «употребляли спиртные напитки», однако как и где завершилось застолье знакомый футболиста не помнит.