Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Трамп намерен договориться с Путиным и Цзиньпином о сдерживании гонки вооружений
Читать Новость
Происшествия

Полиция Москвы не обнаружила признаков насильственной смерти на теле игрока «Локомотива»

43
0 Оставить комментарий

Полиция Москвы не обнаружила признаков насильственной смерти на теле игрока «Локомотива»

Москва, 3 декабря. На теле скончавшегося футболиста московского «Локомотива» Алексея Ломакина не обнаружено признаков насильственной смерти, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Тело 18-летнего футболиста было обнаружено прошедшей ночью на берегу реки в Южном округе Москвы.

«Следов насильственной смерти не обнаружено, — приводит слова источников ТАСС. — Тело направлено на экспертизу, устанавливаются причины смерти. Следственный комитет по Москве начал проверку по данному факту».

О пропаже спортсмена ранее в полицию сообщила его мать. По ее словам, сын уехал на медицинские процедуры в клубный диагностический центр и не вернулся.

Полиция Москвы не обнаружила признаков насильственной смерти на теле игрока «Локомотива»

Ранее сообщалось, что последние часы жизни Ломакин провел в компании друга Ивана. Они вместе «употребляли спиртные напитки», однако как и где завершилось застолье знакомый футболиста не помнит.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.