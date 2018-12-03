«Украина стала страной-мутантом»: в Госдуме отреагировали на планы Киева разорвать договор о дружбе

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект №0206 о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Соответствующее сообщение появилось на сайте украинского парламента, но пояснительная записка к законопроекту пока отсутствует.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что говорить о законах на Украине вообще не приходится.

«Украина сегодня стала страной-мутантом, потому что ни международное право, ни внутренние гражданские законы там сегодня не работают», — так оценил депутат сообщение из Киева.

По его мнению, на это же указывают и планы Порошенко, который молниеносно внес в Раду проект закона о расторжении договора с Россией.

«У нас и так уже с руководством Украины и со всеми органами власти [в Киеве] нет никаких отношений. Их и не может быть, потому что мы не знаем, с кем там вести переговоры», — подчеркнул парламентарий.

Виктор Водолацкий особо отметил, что все институты власти на Украине сегодня оккупированы иностранными советниками.

«Украина сегодня — это страна-провокатор, если говорить о ее руководстве», — добавил депутат.

Несостоятельность украинских властей подтверждает и инцидент в Грузии, где арестовали граждан Украины с оружием, считает Водолацкий.

«Каждому здравомыслящему человеку понятно, что готовилась вооруженная провокация — убийство грузинских лидеров. И все это, по сценарию, направлено против России, потому что задействованы лица славянской национальности. Поставьте рядом украинца и русского — ни один грузин не отличит», — рассказал собеседник ФАН.

За этим и другими провокационными действиями украинской стороны стоят Соединенные Штаты, считает российский парламентарий.

«Все действия, включая [боевые действия] на Юго-Востоке, украинскую провокацию в Керченском проливе, введение военного положения, — это сценарий, который Америка отрабатывает на Украине», — подчеркнул Виктор Водолацкий.

Киевский режим, по его словам, опирается на ястребов Капитолийского холма, которые напугали даже президента США.

«Уже Дональд Трамп боится встречаться с лидерами стран для того, чтобы найти какой-то компромисс в действиях. И эта группа ястребов старается, чтобы Порошенко выполнил свою задачу до конца», — резюмировал замглавы комитета Госдумы.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 года в Киеве. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Государственная дума — 25 декабря того же года. Соответствующий федеральный закон РФ был подписан Ельциным 2 марта 1999 года. Документ вступил в силу 1 апреля 1999 года.

28 августа 2018 года Порошенко поручил подготовить документы для расторжения договора. 6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение прекратить действие договора, сославшись на статью 40 из него. Речь в статье идет о механизме расторжения договора по истечении очередного десятилетнего периода в случае желания одной из сторон.