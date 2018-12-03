Грузовик с бойцами ВСУ подорвался в Донбассе, есть погибшие

Луганск, 3 декабря. Два бойца Вооруженных сил Украины погибли и еще четверо получили травмы в результате подрыва грузовика с боеприпасами, который опрокинулся в кювет в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

По его словам, водитель грузового автомобиля 72 бригады ВСУ не справился с управлением на скользкой дороге. В результате транспортное средство, перевозившее боеприпасы, опрокинулось в кювет.

«В результате детонации боеприпасов и подрыва автомобиля двое военнослужащих ВСУ погибли на месте, и четверо находятся в тяжелом состоянии», – сообщил начальник пресс-службы.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил о другом несчастном случае в Донбассе. Военнослужащий ВСУ получил тяжелое ранение из-за разрыва мины на канале ствола миномета «Молот», на который неоднократно жаловались украинские военные.