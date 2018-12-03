УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение

Ньон, 3 декабря. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить проведение футбольных матчей в регионах, где введено военное положение. Об этом сообщается в понедельник в релизе УЕФА.

Отмечается, что исполком футбольной организации запретил проводить поединки в местах, куда можно добраться лишь через регион, где введено военное положение.

В конце ноября текущего года УЕФА объявил, что перенес домашнюю встречу полтавской «Ворсклы» против лондонского «Арсенала» на групповом этапе Лиги Европы из Полтавы в украинскую столицу из-за введения военного положения в ряде регионов страны.

Напомним, украинская Рада 26 ноября ратифицировала указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны сроком на 30 дней после того, как корабли военно-морских сил Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими пограничниками.