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Глава NASA выразил благодарность Рогозину за успешный запуск «Союза»

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Глава NASA выразил благодарность Рогозину за успешный запуск «Союза»

Москва, 3 декабря. Глава NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину за успешный запуск транспортного космического корабля «Союз МС-11», на борту которого находится российский космонавт Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства (CSA) Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

«Пятьдесят восьмая миссия МКС успешно вышла на орбиту! Я благодарен гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину и всей команде Роскосмоса за их вклад в то, чтобы сделать этот пуск успешным​​​. Ad Astra! (К звездам — Прим. ФАН)», — написал Брайденстайн в своем микроблоге Twitter.

Запуск космического корабля состоялся в 14:31 мск. Через 10 минут после старта корабль успешно отделился от верхней ступени ракеты-носителя. Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 20:36 мск. Экипаж проведет на борту МКС 194 дня.

Стоит отметить, что нынешний запуск стал первым после неудачного пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ», который состоялся 11 октября. На борту корабля тогда находился российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Экипаж космического корабля смог эвакуироваться в спасательной капсуле, которая приземлилась вблизи казахстанского города Жезказган.

Автор: Артем Никулин
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