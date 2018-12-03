Сирия: более 700 беженцев вернулись в страну за сутки

Дамаск, 3 декабря. Более 700 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки. Об этом говорится в бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Отмечается, что всего вернулись 718 человек. Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прошли 172 человека, среди которых 52 женщины и 88 детей.

«Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 546 человек. Женщин — 164, детей — 279», — говорится в документе.

В места постоянного проживания в стране вернулись 958 сирийцев.

Кроме того сообщается, что фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в провинции Алеппо. Гражданам Сирии была выдана тонна хлеба и 80 комплектов теплой одежды. В провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб оказали медицинскую помощь 397 жителям. Врачи оказали помощь 105 детям.

За сутки в Сирии разминировали 12 гектаров территорий в провинциях Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Специалисты обнаружили и уничтожили 34 взрывоопасных предмета, среди которых было одно самодельное взрывное устройство.