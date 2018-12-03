«РФ может гонять танки по своей земле хоть справа налево, хоть слева направо»: в Москве ответили на ультиматум Порошенко

Москва, 3 декабря. Обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин ответил на ультиматум президента Украины Петра Порошенко, который ранее выдвинул России условия для остановки военного положения на Украине.

Ранее Порошенко в интервью France24 заявил, что распорядится отменить военное положение на Украине, если Москва выполнит несколько условий. Первоначально глава государства требовал от России вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков, однако теперь добавилось еще два условия. Порошенко заявил, что Москва должна вывести военные корабли из Азовского моря и убрать военную технику от украинской границы.

«И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда произойдет такая деэскалация ситуации», — резюмировал Порошенко.

Гришина рассмешило предложение Порошенко, он напомнил, что дислокация воинских частей и проведение маневров на территории своего государства является внутренним делом и суверенным правом любой страны.

«Россия может гонять танки по своей земле хоть справа налево, хоть слева направо. И максимум, что на это могут сказать иностранные дипломаты, так это выразить озабоченность, глубокую или не очень», — написал журналист.

По его словам, такая же ситуация складывается и с флотом. Россияне же не требуют от украинской стороны переправить катера из Бердянска в Одессу, добавил он.

Сама фраза, что Украина готова отменить в своей стране военное положение, которое сама же и ввела, если только Россия согласится выполнить заявленные требования, звучит странно. Обозреватель интересуется: «где логика?».

«С равным успехом Петр Алексеевич мог бы сказать, что он отменяет все пенсии и социальные пособия в своей стране, если Россия не выполнит ультиматум», — написал Гришин на сайте KP.Ru.

Военное положение было введено в нескольких украинских регионах 26 ноября. Оно будет действовать в стране 30 суток, то есть до 26 декабря. Украинское руководство приняло решение ввести военный режим на Украине на фоне инцидента в Керченском проливе.

Три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требование Москвы остановиться. Российская сторона была вынуждена задержать украинцев. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

«Царьград» сообщил, что в Сети требования Порошенко к российской стороне вызвали смех. Комментаторы считают, что военное положение в стране будет «пожизненным».