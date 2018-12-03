Пожар в лагере сирийских беженцев в Ливане уничтожил около 50 палаток, есть погибшие

Бейрут, 3 декабря. В палаточном лагере сирийских беженцев в Ливане вспыхнул пожар. Огонь уничтожил около 50 палаток, в инциденте погибли два человека. Об этом сообщает агентство NNA.

Возгорание произошло в понедельник утром в лагере беженцев в поселении Аль-Ямунна. По данным агентства, экстренные службы прибыли к лагерю вовремя. Однако работе спасателей помешал туман и густой дым, что замедлило тушение пожара.

В настоящий момент в лагерях беженцев находятся более 150 тысяч сирийцев. В поселениях отсутствуют элементарные бытовые условия, что делает людей уязвимыми перед заболеваниями и пожарами.

Российское командование в САР способствует скорейшему возвращению беженцев в Сирию с территории Ливана и Иордании. Только за прошедшие сутки в свои дома вернулись более 700 человек из-за рубежа. Еще почти тысяча беженцев вернулись в места постоянного проживания внутри Сирии.