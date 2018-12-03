Жизнь — боль: Попов заставил украинца признаться, что Запад может «кинуть» Киев в войне против РФ

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу France24 пожаловался, что после инцидента в Керченском проливе не может дозвониться российскому лидеру Владимиру Путину. Обсуждение этих слов Порошенко в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» переросло в разговор о войне между Россией и Украиной.

Украинский политолог Андрей Окара заявил, что, «когда два президента просто не могут поговорить, это неправильно».

На это ведущий политического ток-шоу Евгений Попов сказал, что разговаривать Владимиру Путину с Петром Порошенко попросту не о чем.

«После ситуации в Азовском море есть о чем поговорить, — настоял Андрей Окара. — Но Порошенко сказал, что не смог связаться с президентом России».

«И поэтому ввел военное положение», — констатировал Попов.

Украинский политолог подтвердил его слова.

«То есть каждый раз, когда Порошенко не сможет дозвониться до Путина, он будет вводить военное положение?» — поинтересовался у Окары Попов.

Украинец ответил, что так будет «каждый раз, когда происходит событие, которое сравнивают со спичкой, после которой может взорваться пороховой погреб».

«В этой ситуации они должны найти возможность поговорить. Я могу свои мобильные подарить, чтобы они между собой поговорили и сняли угрозу начала глобальной российско-украинской войны», — сказал украинский политолог.

«А она есть, эта угроза? Масштабы, силы, техническая оснащенность армий России и Украины — это небо и земля. Какая война?» — удивился ведущий программы.

«Но ситуация чревата тем, что за Украину может вписаться Запад», — предупредил Окара.

«А если кинут?» — спросил Попов.

«Могут и кинуть, конечно. Но когда славяне убивают славян — для меня это ужасно, хуже может быть только уничтожение человеческой цивилизации», — ответил украинец.

Окара попытался добавить, что произошедшее в Керченском проливе 25 ноября имеет две противоположные интерпретации, но Попов попросил его не рассказывать о них, потому что Россия в этой истории однозначно права, а Украина — нет, подчеркнул телеведущий.

«Печалька в том, что Дональд Трамп так не думает», — заметил Андрей Окара.