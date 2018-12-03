Перепутавший Джорджа Буша с его сыном мэр Вильнюса извинился за ошибку

Вильнюс, 3 декабря. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс перепутал 41-го президента США Джорджа Буша – старшего с его сыном, 43-м американским президентом Джорджем Бушем – младшим. Глава города принес извинения за нелепую ошибку.

«Извините, я ошибся и написал о его сыне Джордже Уокере Буше. Мне жаль, что мое волнение привело к ошибке и могло ввести в заблуждение или оскорбить кого-либо», — написал Шимашюс в Facebook.

Также глава Вильнюса выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США. Шимашюс добавил, что Буш-старший был великим человеком и помогал Литве.

Политик отметил, что для него это будет хорошим уроком. Теперь, сказал Шимашюс, я буду «делать глубокий вдох», прежде чем говорить что-либо. Первая эмоция может привести к позору, заключил глава литовской столицы.

Ранее СМИ сообщили, что Шимашюс выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего в Facebook и добавил слова Буша-младшего, выгравированные на табличке на стене мэрии.

Напомним, Буш-страший скончался на 95-м году жизни. В апреле этого года из жизни ушла его супруга – Барбара Буш.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США и рассказал, почему считает Буша-старшего великим политиком.