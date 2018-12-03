Москва, 3 декабря. Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь российским городом. Соответствующая информация содержится в сертификате о мировом рекорде жителя Севастополя Александра Бендикова, который установил новый рекорд по балансированию предметов.

На Украине, как и ожидалось, весьма негативно отнеслись к тому, что Севастополь был назван российским. Представитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь Пидчибий, узнав, что ему звонят из Москвы, немедленно бросил трубку. Со второго раза от него удалось получить несколько слов.

«Они ошиблись, — заявил он корреспонденту Федерального агентства новостей. — Это опечатка. Ну, это будет исправлено. Всего доброго, до свидания».

Напомним, Бендиков, который, как написано на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, является гражданином Белоруссии и России, сумел удержать на одном гвозде еще 349 таких же гвоздей. Предыдущее подобное достижение (255 гвоздей) также принадлежало ему.