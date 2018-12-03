Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Трамп намерен договориться с Путиным и Цзиньпином о сдерживании гонки вооружений
Читать Новость
Весь мир

На Украине заявили, что «опечатка» о Севастополе в Книге рекордов Гиннесса «будет исправлена»

37
0 Оставить комментарий

На Украине заявили, что «опечатка» о Севастополе в Книге рекордов Гиннесса «будет исправлена»

Москва, 3 декабря. Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь российским городом. Соответствующая информация содержится в сертификате о мировом рекорде жителя Севастополя Александра Бендикова, который установил новый рекорд по балансированию предметов.

На Украине, как и ожидалось, весьма негативно отнеслись к тому, что Севастополь был назван российским. Представитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь Пидчибий, узнав, что ему звонят из Москвы, немедленно бросил трубку. Со второго раза от него удалось получить несколько слов.

На Украине заявили, что «опечатка» о Севастополе в Книге рекордов Гиннесса «будет исправлена»

«Они ошиблись, — заявил он корреспонденту Федерального агентства новостей. — Это опечатка. Ну, это будет исправлено. Всего доброго, до свидания».

Напомним, Бендиков, который, как написано на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, является гражданином Белоруссии и России, сумел удержать на одном гвозде еще 349 таких же гвоздей. Предыдущее подобное достижение (255 гвоздей) также принадлежало ему.

Автор: Марат Лашкин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.