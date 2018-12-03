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Происшествия

Автобус с детской футбольной командой разбился в США, есть погибшие

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Автобус с детской футбольной командой разбился в США, есть погибшие

Вашингтон, 3 декабря. Один ребенок погиб, еще несколько десятков человек пострадали в аварии, в которую в американском Арканзасе попал автобус, перевозивший детскую футбольную команду.

О произошедшей трагедии сообщила полиция штата в микроблоге Twitter.

«Один ребенок умер и по меньшей мере 40 других людей, большинство из которых дети, как сообщается, получили ранения, в результате аварии с участием автобуса к западу от Бентона рано утром», — говорится в сообщении.

Известно, что автобус следовал по маршруту из Техаса в город Мемфис в штате Теннесси, когда вылетел с трассы и перевернулся. Сотрудники полиции допрашивают водителя. Обстоятельства произошедшего, как и причина трагедии, уточняются.

Ранее страшное ДТП произошло на Ленинградском шоссе под Москвой: в результате столкновения семи автомобилей погиб один человек, еще шесть получили травмы. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

Автор: Екатерина Кухарева
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