Автобус с детской футбольной командой разбился в США, есть погибшие

Вашингтон, 3 декабря. Один ребенок погиб, еще несколько десятков человек пострадали в аварии, в которую в американском Арканзасе попал автобус, перевозивший детскую футбольную команду.

О произошедшей трагедии сообщила полиция штата в микроблоге Twitter.

FATAL CHARTER BUS CRASH

UNDER INVESTIGATION: One child is dead and at least 40 other individuals, most of them children, are reported to be injured, as the result of a bus crash west of Benton early this morning.... https://t.co/6Nq2w7O5w1 pic.twitter.com/nFvKKvlkDF