Уверенное движение вперед: экономист дал оценку агропоказателям РФ в 2018 году

Москва, 3 декабря. Контрсанкции, введенные властями РФ против западных товаров, помогли отечественному сельскому хозяйству достичь хороших показателей в 2018 году. Они создали благоприятные условия на рынке, считает профессор, доктор экономических наук Леонид Холод.

Эксперт отметил, что в прошлом году урожай зерновых составил почти 130 млн тонн зерна а в этом году этот показатель оказался ниже из-за погодного фактора. Тем не менее, как подчеркнул специалист, суммарный рост сельского хозяйства в России составляет 1%, а это говорит о том, что данная отрасль экономики РФ уверенно движется вперед.