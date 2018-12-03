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Полузащитник «Локомотива» найден мертвым в Москве

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Полузащитник «Локомотива» найден мертвым в Москве

Москва, 3 декабря. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Алексей Ломакин обнаружен мертвым спустя два дня после исчезновения. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как стало известно корреспонденту ФАН, накануне в полицию обратилась мать футболиста. По ее словам, 30 ноября Ломакин уехал на медицинские процедуры в диагностический центр футбольного клуба «Локомотив». Футболист переночевал в центре, а на следующий день перестал выходить на связь.

Позднее мобильный телефон и вещи Ломакина были обнаружены в автомобиле такси. По словам водителя, Ломакин забыл свои вещи в автомобиле после поездки, в ходе которой его сопровождал друг по имени Иван.

По словам Ивана, они вместе с Ломакиным «употребляли спиртные напитки», однако как и где завершилось застолье он не помнит. При этом мать Ломакина отметила, что ее сын иногда употребляет медицинский препарат «Тропикамид», под воздействием которого его поведение становилось неадекватным.

По данным телеканала «360», 2 декабря 18-летний футболист был обнаружен мертвым в Москве.

Автор: Артем Никулин
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