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НАТО оценивает военное присутствие РФ в Черном море — Столтенберг

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НАТО оценивает военное присутствие РФ в Черном море — Столтенберг

Брюссель, 3 декабря. Североатлантический альянс следит за развитием событий в Черном море и оценивает российское присутствие в этих водах. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«НАТО сейчас внимательно оценивает российское военное присутствие.  Мы продолжаем призывать РФ отпустить украинских моряков и корабли, соблюдать свободу навигации и право Украины плавать в Керченском проливе и Азовском море», — отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что военный блок поддерживает Украину и Грузию, которым НАТО готово оказывать политическую и практическую поддержку.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

Автор: Алексей Громов
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