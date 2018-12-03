Отменившая концерты в РФ Ротару собирается зарабатывать в Казахстане

Москва, 3 декабря. Певица София Ротару отменила концерты в России. Исполнительница будет зарабатывать на выступлениях в Казахстане, заявил директор певицы Сергей Лавров.

В день, когда на Украине ввели военное положение, 71-летняя певица Ротару отменила свое выступление на российском музыкальном фестивале «Песня года». Кроме того, стало известно, что исполнительница отказалась выступать на корпоративах в России. Она отклонила даже те предложения, которые обещали ей от 50 тысяч евро за два-три выхода на сцену.

Как пояснил Лавров, эти шаги связаны с опасениями певицы за близких, многие из которых находятся на Украине. Артистка сама переживает из-за разлуки с российскими зрителями, однако выхода у нее не остается.

«Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — подтвердил директор Ротару.

Он добавил, что пока певица будет зарабатывать на выступлениях в Казахстане.

«Пока работаем там», — подтвердил Лавров в беседе с KP.Ru.

Ранее украинцы заподозрили Ротару в посещении Крыма после фотографии яблоневого сада. Сын Ротару опроверг эти домыслы, отметив, что снимок был сделан в Киевской области.