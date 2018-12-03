Шойгу заявил об укреплении военного сотрудничества России и Вьетнама

Москва, 3 декабря. Стратегическое партнерство военных ведомств России и Вьетнама будет укрепляться. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с заместителем министра национальной обороны Вьетнама Нгуен Ти Винем.

Глава Минобороны РФ отметил, что Москва и Ханой готовы тесно координировать совместные действия для укрепления отношений РФ и Вьетнама, особенно с учетом того, что 2019 год станет перекрестным для стран. Шойгу выразил уверенность в том, что встреча с Нгуен Ти Винем поспособствует укреплению связей между оборонными ведомствами двух государств.

«Вьетнам — наш давний партнер, отношения с которым носят особый, доверительный характер. Отмечаем поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне», — сказал Сергей Шойгу.

Он добавил, что рад встрече с Нгуен Ти Винем. В министерстве обороны, подчеркнул Сергей Шойгу, придают большое значение договоренностям, достигнутым в Сочи по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Глава Минобороны РФ также отметил, что в последнее время делегационный диалог между оборонными ведомствами РФ и Вьетнама активизировался.