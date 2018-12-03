Сирия сегодня: САА уничтожила свыше 270 боевиков ИГИЛ, в Алеппо зафиксирована стрельба

Сирия, 3 декабря. Сирийская арабская армия (САА) уничтожила более 270 боевиков «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Турция зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня в провинции Алеппо. Международная коалиция во главе с США заявила о якобы ликвидации одного из главарей ИГИЛ1. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Уничтожение боевиков

Подразделения САА уничтожили более 270 боевиков из террористической группировки «Исламское государство» в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. С таким заявлением выступил представитель командования группировки войск российских ВС в САР Олег Макаревич.

По его словам, наступательная операция проводилась в крайне сложных погодных условиях на местности, «которая изрезана глубокими каньонами и широкими пещерами, с различными вертикальными уступами и широкими расщелинами».

«На этом участке противник создал глубоко эшелонированную, подготовленную оборону, которая была насыщена противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями и путями маневра. На всех рубежах обороны у противника были склады боеприпасов и продовольствия», — отметил Макаревич.

По его словам, военная операция была осложнена также тем, что танки и тяжелая техника были ограничены в передвижениях и маневрах на этой территории. Кроме того, террористам удалось обзавестись большим количеством гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов.

Стрельба в Алеппо

Российская Федерация в рамках работы комиссии по перемирию в САР за сутки зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня, Турция — девять. Об этом говорится в информационном бюллетене российского министерства обороны.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Хама — два, Алеппо — пять, Идлиб — один, Латакия — один», — говорится в тексте сообщения.

Ликвидация террориста ИГИЛ

Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами ликвидировала в САР одного из лидеров «Исламского государства». Об этом заявил представитель коалиции Шон Райан.

По данным американских СМИ, Абу аль-Умарайн был замешан в убийстве бывшего рядового армии Соединенных Штатов Питера Кэссига в 2014 году. Главарь «Исламского государства» был убит в воскресенье, 2 декабря, при ударе коалиции при помощи беспилотника в сирийской пустыне. Отмечается, что при ударе были уничтожены несколько членов террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.