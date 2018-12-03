«Это большая ответственность»: Малькевич прокомментировал свое назначение главой комиссии ОП РФ

Руководитель информационного агентства USA Really Александр Малькевич назначен главой комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций. О назначении было объявлено на пленарном заседании Общественной палаты РФ в понедельник.

Александр Малькевич прокомментировал свое назначение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, подчеркнув, что крайне серьезно к этому относится, поскольку «мы, как представители гражданского общества, должны находиться в авангарде, отстаивая права и коллег, и в целом самого общества». Он признался, что не ожидал столь единогласной поддержки коллег.

«Это большая ответственность, — отметил Малькевич. — Мы занимаемся ведь и борьбой за права журналистов в регионах нашей страны, и борьбой за права журналистов русскоязычных СМИ за пределами нашей страны. При этом в принципе само функционирование СМИ в нашей стране и их экономические проблемы тоже нас интересуют».

Главред USA Really и колумнист ФАН рассказал, что намерен особо заниматься вопросами, связанными с развитием социальных сетей и соцсетевых СМИ в России. Он напомнил о высочайшем технологическом и креативном потенциале жителей России, отметив, что даже у Google в некотором смысле «российские корни».

«Мы очень умелые люди и способная нация, — напомнил Малькевич. — Мы можем, можем делать очень много яркого, креативного в технической, в IT-сфере, и мы должны это делать, потому что сейчас это уже вопрос цифровой безопасности нашей страны, нашей кибербезопасности и нашего цифрового суверенитета. Об этом, особенно важно отметить, говорил Владимир Путин на международном конгрессе по кибербезопасности в России, — о том, что у нас «зияющие дыры» во всем. Мы [в ОП] как люди, не стреноженные какими-то чиновничьими формами, можем более мобильно в этом мире двигаться, существовать, видеть эти пробоины и сигнализировать власти о том, что необходимо сделать по тем или иным направлениям».

«Работы будет еще больше», — подытожил Малькевич.

Он отметил также, что Общественная палата планирует создание «саморегулируемой организации в сфере общественного контроля за Интернетом», подчеркнув, что в России назрела необходимость решения этого вопроса.