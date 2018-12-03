Москва, 3 декабря. Правительство Германии заинтересовано в бесперебойном снабжении страны топливом. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Ранее Крамп-Карренбауэр — глава германского Христианско-демократического союза и возможный преемник Меркель на посту канцлера ФРГ — выступила против отказа Берлина от «Северного потока – 2».

Ананских отметил, что Россия зарекомендовала себя как надежного поставщика углеводородов, всегда выполняющего свои обязательства. Данное качество является важным для европейских стран.

«Правительство Германии и других европейских стран активно поддерживает и «Северный поток — 2», и «Турецкий поток», которые являются гарантией надежного и полного объема по договору поставок в Европу», — сказал Ананских в комментарии RT.

Несмотря на то, что Крамп-Карренбауэр считает предложения отказаться от «Северного потока — 2» слишком жесткими, она отметила: Германия не исключает вопрос о сокращении объемов газа, который планируется получать по трубопроводу. В комментарии Федеральному агентству новостей немецкий политолог Александр Рар сообщил, что это заявление вызвано сильным «украинским пиаром», который проводится на территории Германии. Предложения запретить заход российских кораблей в международные порты в рамках более жесткой политики по отношению РФ эксперт назвал «показной риторикой».

«Такая жесткость в словах объяснима еще и тем, что сейчас Крамп-Карренбауэр надо иметь «хорошую прессу», потому что ей предстоит избираться», — отметил Александр Рар.

При этом, по его словам, опросы общественного мнения в Германии показали, что многие жители страны хотят сближения с Россией, чем с американцами.